¡Se cayeron las máscaras! Siete celebridades de Hollywood que se hicieron odiar en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 ha sido un año de contrastes para Hollywood. Mientras algunas estrellas brillan por sus éxitos profesionales, otras se enfrentaron a controversias que las convirtieron en blanco de críticas constantes. Entre debates sobre conductas laborales, posturas políticas, polémicas artísticas y acusaciones legales, siete celebridades han capturado la atención pública no por sus logros, sino por las reacciones negativas que despertaron en redes sociales y medios internacionales.

Rachel Zegler: la tormenta antes del estreno

Rachel Zegler protagonizó la versión live-action de Snow White para Disney, pero su interpretación se vio eclipsada por la polémica. Antes del estreno, sus declaraciones sobre la necesidad de modernizar la historia clásica fueron interpretadas como críticas al relato original, provocando la indignación de fanáticos de la película de 1937. Las redes se llenaron de debates sobre la fidelidad al material y la visión de la actriz, generando un rechazo que acompañó la promoción del filme.

A la controversia artística se sumaron posturas políticas expresadas por Zegler en redes sociales, que polarizaron aún más a sus seguidores. Comentarios relacionados con conflictos internacionales y la política estadounidense intensificaron la atención negativa hacia su figura, convirtiéndola en una de las protagonistas más debatidas de 2025 en medios y plataformas digitales.

Bella Ramsey: bajo el fuego de las comunidades digitales

Bella Ramsey enfrentó en 2025 un fenómeno distinto: el rechazo no derivó de un escándalo concreto, sino de una campaña sostenida de críticas en redes sociales y foros especializados. Usuarios cuestionaron su trayectoria, su presencia en The Last Of Us y su imagen , generando memes y debates virales que mantuvieron su nombre entre los más comentados negativamente, asegurando que basados en el videojuego esperaban una actriz más "simpática".

Blake Lively: la batalla judicial que la puso en el centro del debate

Blake Lively se convirtió en protagonista de una de las disputas legales más comentadas del año. La actriz presentó denuncias contra el director y coprotagonista Justin Baldoni por supuesta creación de un ambiente laboral hostil durante la producción de It Ends with Us. Las demandas cruzadas incluyeron acusaciones de difamación y represalias, manteniendo el caso en el centro de la atención mediática.

La prolongación de este conflicto dividió a la opinión pública: algunos apoyaron a Lively por denunciar conductas inapropiadas, mientras otros criticaron la exposición pública de la disputa. La combinación de juicio legal y cobertura mediática convirtió a la actriz en un personaje polarizante en Hollywood durante 2025.

Alec Baldwin: el eco de “Rust” persiste

A pesar de que el incidente fatal de Rust ocurrió años antes, Alec Baldwin siguió siendo un nombre controversial en 2025. La tragedia, que resultó en la muerte de la cinematógrafa Halyna Hutchins, continuó generando debates sobre responsabilidad, seguridad en rodajes y manejo mediático del caso, aunque este año el actor resultó inocente las críticas y el daño emocional en el artista fueron inevitables

Baldwin ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional y físico que este evento tuvo en su vida, describiendo el estrés prolongado y la presión mediática como factores que han afectado su carrera.

Kim Kardashian agota a sus fans con su perfeccionismo

El regreso de Kim Kardashian a la actuación con la serie All’s Fair generó críticas inmediatas. Analistas y público señalaron debilidades en su interpretación y en el guion, calificando el proyecto como uno de los más flojos del año. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios negativos sobre su desempeño, cuestionando su transición de estrella de reality a actriz dramática.

Kardashian respondió con ironía, compartiendo reseñas adversas en sus plataformas y provocando nuevos debates sobre su papel en la industria. La combinación de críticas profesionales y sobre su "falsefad" centrada en una imagen perfecta, reacciones del público reforzó la percepción de que su regreso artístico no logró la aceptación esperada, ubicándola entre las figuras más cuestionadas del 2025.

Russell Brand: acusaciones legales y escándalo internacional

Russell Brand fue objeto de atención mediática por múltiples cargos penales en Reino Unido relacionados con violación y agresión sexual, que se remontan a hechos supuestamente ocurridos entre 1999 y 2005. Las acusaciones formales presentadas en 2025 consolidaron un año turbulento para el comediante, cuyo perfil público se vio severamente afectado.

La cobertura internacional y la viralización de sus apariciones públicas generaron indignación y debates sobre responsabilidad y ética en la industria del entretenimiento.

Ellen DeGeneres: el eco persistente de acusaciones laborales

Años después del cierre de The Ellen DeGeneres Show, la presentadora continuó enfrentando críticas por un presunto ambiente laboral tóxico. En 2025, antiguos miembros del equipo revelaron nuevas experiencias sobre hostilidad, microagresiones y conductas inapropiadas, lo que reavivó la atención mediática sobre la figura de Ellen.

El resurgimiento de estas acusaciones evidenció cómo ciertos escándalos pueden mantenerse vigentes y afectar la percepción pública. Los debates en redes sociales y medios especializados consolidaron su lugar entre las celebridades más cuestionadas del año, reflejando la persistencia de la polémica en su trayectoria profesional.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube