Nuevo hito para Beyoncé: la "Queen Bey" entra oficialmente al club de los multimillonarios

La revista financiera Forbes incluyó este diciembre a Beyoncé en su lista de multimillonarios, un hito que consolida su leyenda más allá de la música. A sus 44 años, la artista se convierte en la quinta persona en la industria musical en alcanzar esta marca, situándose junto a su marido, Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen. Este grupo forma parte de los 22 estrellas billonarios que la publicación ha identificado a nivel global.

Las cifras de un imperio

El ascenso de Beyoncé a la cima financiera es el resultado directo de una racha de éxitos comerciales sin precedentes. Solo en los últimos tres años, ha protagonizado dos de las giras más lucrativas del mundo:

Renaissance World Tour (2023) : recorrió 39 ciudades con 56 shows, recaudando cerca de 600 millones de dólares y atrayendo a más de 2.7 millones de fanáticos. La película del concierto, distribuida directamente a través de cines AMC, sumó otros 44 millones a sus arcas.

Cowboy Carter Tour (2025): tras reinventarse con un aclamado álbum country, su gira homónima se convirtió en la más taquillera del mundo en 2025 y la más exitosa en la historia del género country. Recaudó más de 400 millones en entradas y alrededor de 50 millones en mercancía vendida en los conciertos.

Forbes estima que, combinando las ganancias de estas giras con los ingresos de su catálogo musical y acuerdos de patrocinio, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la posiciona como la tercera artista mejor pagada del mundo.

La estrategia detrás de la fortuna

El núcleo de su imperio financiero no es un sello discográfico, sino Parkwood Entertainment, la compañía que fundó en 2010 para tomar el control total de su carrera. Este movimiento estratégico le permitió internalizar la producción de su música, documentales y conciertos, asumiendo los costos iniciales para quedarse con la mayor parte de las ganancias finales.

Beyoncé explicó en 2013 que su motivación era seguir el camino de figuras como Madonna: "Ser una figura influyente, tener mi propio imperio y demostrar a otras mujeres que... no tienes que firmar con nadie más y compartir tu dinero y tu éxito; lo haces tú misma".

Más allá de la música

Aunque la mayor parte de su riqueza proviene directamente de su arte y sus presentaciones en vivo, Beyoncé ha diversificado sus inversiones. Su portafolio incluye la marca de cuidado capilar Cécred, la etiqueta de whisky Sir Davis y, anteriormente, la línea de ropa Ivy Park. También ha protagonizado lucrativas campañas publicitarias, como una serie de comerciales para Levi's por la que habría recibido unos 10 millones de dólares.

