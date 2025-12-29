Pronóstico de Inameh para la última semana del 2025: se esperan lluvias dispersas en varios estados del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este domingo el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de diciembre al 04 de enero de 2026 en el país.

A través de sus redes, el Inameh reveló que se esperan lluvias dispersas en diferentes partes del territorio nacional y los días en los que tendrá efecto del aire seco en niveles medios de la tropósfera.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, para la semana del 29 de diciembre de 2025 hasta el 04 de enero de 2026 se esperan "precipitaciones dispersas" en los estados del oriente y del sur del país.

En este sentido especifíca que "la distribución semanal de lluvias para finales de diciembre de 2025 confirma la vigencia del período seco en la mayor parte de la franja norte-llanera del país".

Asimismo, señana que esta situación se verá acentuada "durante la semana corriente por el aporte del aire seco en niveles medios de la tropósfera".

¿Dónde lloverá esta semana?

Al respecto, el Inameh pronostica que habrá humedad "por parte de los vientos Alisios del noreste hacia zonas de oriente (Delta Amacuro, Sucre y Monagas)".

Así como en las "costas al este de Miranda y Falcón". Agrega que estos vientos "propiciarán precipitaciones dispersas, principalmente en horas de la mañana y mediodía, y al Sur (Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas), principalmente en horas de la tarde y noche".

Por otra parte, señala que la Vaguada Monzónica "incide sobre los Andes y Zulia, lo que propiciará precipitaciones moderadas, sobre todo en horas de la madrugada sobre el Lago de Maracaibo".

Foto: Inameh

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube