Entregan unidades de insulina en Carabobo, Cojedes y Mérida: sepa dónde solicitar su tratamiento

Durante este fin de semana se realizó la entrega de un cargamento de más de 90 mil unidades de insulina en Valencia, estado Carabobo, así como en los estados Cojedes y Mérida.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Salud difundió detalles del despacho y reveló detalles de cómo será la distribución para el fácil acceso de los pacientes diabéticos a su tratamiento.

Insulina en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada, en el estado Carabobo despacharon un total de 90.176 unidades al almacén regional que se encuentra en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia.

Asimismo, en este lote incluye presentaciones variadas del medicamento y dispositivos de administración como plumas, jeringas y agujas.

La distribución de esta insulina en la entidad se llevará a cabo hacia los hospitales y centros ambulatorios de Carabobo, con el objetivo de que el tratamiento esté al alcance de todos los pacientes que lo requieran.

Insulina en Cojedes

En otra de sus publicaciones, el ministerio de Salud informó sobre el despacho de más de 64 mil dosis de insulina para los pacientes que necesiten el medicamento.

Adicionalmente, señala que la insulina despachada fue en tres presentaciones, NPH, Cristalina y Bifásica.

Insulina en Mérida

Al respecto, informá el mismo ente rector del área de salud, que en el estado Mérida también se entregó un lote considerable de este medicamento para los diferentes tratamientos endocrinos - metabólicos.

