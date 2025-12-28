Tome previsiones: estos son los días que no trabajará la banca en Venezuela por Fin de Año

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ratificó que el sector financiero nacional no prestará servicios en taquillas ni agencias durante los próximos días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

Estos días han sido declarados como feriados nacionales, lo que implica la suspensión de actividades administrativas presenciales en todas las instituciones financieras del país para dar cierre al 2025 y bienvenida al Año Nuevo 2026.

Estos son los días que no trabajará la banca en Venezuela por Fin de Año

De acuerdo con el calendario oficial y el comunicado difundido por la Sudeban, la banca nacional cumple con el siguiente cronograma:

Miércoles 31 de diciembre: Declarado feriado nacional.

Jueves 1 de enero: Feriado nacional por la celebración de Año Nuevo.

Cabe recordar que el sector también mantuvo sus puertas cerradas los pasados miércoles 24 y jueves 25 de diciembre por la Natividad del Señor.

¿Cuáles son las alternativas de la banca?

Aunque las taquillas permanecerán cerradas, la banca ofrecerá alternativas para que los clientes realicen sus transacciones:

Consultas y transferencias: A través de la banca en línea (Internet) y la banca telefónica.

Pagos y retiros: Mediante la red de cajeros automáticos y los servicios de pago móvil interbancario.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube