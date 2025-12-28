Estos son los puntos de control del INTT que supervisan el uso de barras LED

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) mantiene este domingo un despliegue masivo en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) distribuidos en todo el territorio nacional.

El operativo preventivo tiene como objetivo principal detectar y retirar el uso indebido de barras LED y otros equipos de alta luminosidad en vehículos, dispositivos que comprometen la seguridad vial al afectar la visibilidad de los conductores en las carreteras.

Puntos de control del INTT que supervisan el uso de barras LED

La jornada se desarrolla en estrecha coordinación con los órganos de seguridad ciudadana del Estado.

Los funcionarios apostados en los PAC realizan:

Verificación de las unidades de transporte y vehículos particulares para detectar modificaciones no autorizadas.

Acción preventiva sobre barras LED y luces que excedan los niveles de luminosidad permitidos por la ley.

Más allá de la fiscalización, el operativo busca concienciar a la población sobre los riesgos de estas modificaciones:

Las luces de alta intensidad pueden causar deslumbramientos fatales en vías rápidas.

Se orienta a los ciudadanos sobre lo establecido en la normativa vigente para garantizar una movilidad segura durante el cierre de año.

En Venezuela, la prohibición del uso de luces LED y accesorios de alta luminosidad no autorizados se fundamenta principalmente en la Ley de Transporte Terrestre y sus reglamentos, los cuales establecen las especificaciones técnicas para el alumbrado de los vehículos.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube