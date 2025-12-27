"Garantizamos la tranquilidad": Diosdado Cabello realiza recorrido sorpresa por seguridad en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó en las últimas horas una jornada de supervisión directa en los principales puntos de patrullaje de la capital.

Durante un recorrido nocturno, el también Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz verificó la operatividad de los organismos de seguridad.

Al respecto, Cabello aseguró que el Gobierno Nacional garantiza la paz y tranquilidad de las familias venezolanas durante las festividades de fin de año, refiere una NDP.

Diosdado Cabello realiza recorrido sorpresa por seguridad en Caracas

El funcionario inspeccionó de primera mano los dispositivos de seguridad ciudadana, interactuando con funcionarios y transeúntes.

El objetivo de la supervisión fue constatar la efectividad de la vigilancia en las zonas de mayor concurrencia durante la temporada navideña.

De igual modo, el ministro destacó la serenidad que se observa en las calles, calificando a los habitantes de Caracas como "un pueblo de gente noble, trabajadora y buena".

Además, enfatizó la capacidad de la población venezolana para sobreponerse a cualquier ataque y mantener la convivencia pacífica.

“Nosotros estamos haciendo nuestra parte: garantizar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas”, afirmó durante su intervención.

