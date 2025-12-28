Pronóstico 28 de diciembre: Inameh prevé estabilidad y lluvias dispersas en Caracas y siete estados del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este domingo 28 de diciembre prevalecerán condiciones atmosféricas estables en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, el aporte de humedad por los vientos alisios del noreste generará mantos nubosos con precipitaciones dispersas de corta duración, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, en regiones que incluyen la Gran Caracas, el oriente y el sur del país.

Inameh prevé estabilidad y lluvias dispersas en Caracas y siete estados del país

Aunque se espera un cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas en gran parte de Venezuela, el Inameh señala que efectos convectivos locales favorecerán el desarrollo de nubosidad en áreas específicas.

De acuerdo con el pronóstico en La Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), este de Falcón, sur del Zulia, Bolívar, Amazonas, norte de nuestra Guayana Esequiba, región insular y los Andes venezolanos.

Mientras que para las próximas seis horas, el Inameh indicó que se prevé cielo parcialmente nublado alternando con áreas despejadas en buena parte del país, presencia de mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Gran Caracas, Aragua, Amazonas, Nororiente y los Andes y Zulia.

