Megaoperativo: Distribuyen más de 150 mil toneladas de alimentos en cinco semanas

Durante las últimas cinco semanas, el denominado Plan de Prosperidad Alimentaria distribuyó 158 mil toneladas de alimentos, alcanzando a cerca de cinco millones de familias venezolanas.

“Tenemos un balance extraordinario de lo que ha sido este Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria, ordenado por el presidente Maduro. Cinco semanas consecutivas, prácticamente hemos atendido a cinco millones de familias, han sido 158 mil toneladas de alimentos distribuidos, con una capacidad y un despliegue extraordinarios”, expresó este sábado la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

En este operativo participan los sectores productivos, incluyendo la agroindustria, campesinos y el sector pesquero, con el fin de garantizar el abastecimiento en las comunidades.

En tal sentido, Rodríguez destacó que este engranaje permitió mantener un flujo constante de productos básicos, proteínas y hortalizas, asegurando que las necesidades nutricionales de la población están cubiertas durante las festividades de fin de año.

“El primer gran balance es que el país está en tranquilidad, en paz; ya pasamos unas Navidades Felices como ha dicho el presidente, en fiesta, en parranda, en familia, y nos preparamos para despedir este año 2025 y recibir con esperanza el año 2026”, dijo Rodríguez.