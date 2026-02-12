Este 14 de febrero el plan es en La Rinconada con las carreras hípicas nocturnas

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Este sábado 14 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., bajo un ambiente único que combina velocidad, estrategia y pasión por el turf, Meridiano Televisión transmitirá la jornada hípica bajo las luces de La Rinconada.

Carreras hípicas nocturnas: sábado 14 de febrero

Las luces del óvalo capitalino volverán a encenderse para recibir a fanáticos y amantes de las carreras de caballos en Venezuela, en una programación con un total de ocho competencias que incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados.

Será una noche perfecta para sellar el 5 y 6 con Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado, y vivir la adrenalina de principio a fin. Asegura tu triunfo con las revistas hípicas por excelencia y tradición de todo venezolano.

Los fanáticos podrán disfrutar de la transmisión en vivo por Meridiano Televisión y su señal abierta gratuita o el streaming de meridiano.net/meridianotv. Además, por HD en Simpleplus, InterGo, Netuno Go o Aba TV Go.

Este sábado 14 de febrero, ¡el hipismo se vive de noche! La Rinconada, desde las 6:00 p.m., será el punto de encuentro para los verdaderos apasionados del turf en Venezuela y lo verás por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.