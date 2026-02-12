TRANSMISIÓN

Este 14 de febrero el plan es en La Rinconada con las carreras hípicas nocturnas

La emoción del hipismo venezolano se vivirá este sábado 14 de febrero con una nueva jornada de carreras nocturnas en el Hipódromo Internacional La Rinconada

Por 2001

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 06:03 pm
Este 14 de febrero el plan es en La Rinconada con las carreras hípicas nocturnas

Por: Andrea Matos Viveiros

Este sábado 14 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., bajo un ambiente único que combina velocidad, estrategia y pasión por el turf, Meridiano Televisión transmitirá la jornada hípica bajo las luces de La Rinconada.

Carreras hípicas nocturnas: sábado 14 de febrero

Las luces del óvalo capitalino volverán a encenderse para recibir a fanáticos y amantes de las carreras de caballos en Venezuela, en una programación con un total de ocho competencias que incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados.

Será una noche perfecta para sellar el 5 y 6 con Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado, y vivir la adrenalina de principio a fin. Asegura tu triunfo con las revistas hípicas por excelencia y tradición de todo venezolano.

Los fanáticos podrán disfrutar de la transmisión en vivo por Meridiano Televisión y su señal abierta gratuita o el streaming de meridiano.net/meridianotv. Además, por HD en Simpleplus, InterGo, Netuno Go o Aba TV Go.

Este sábado 14 de febrero, ¡el hipismo se vive de noche! La Rinconada, desde las 6:00 p.m., será el punto de encuentro para los verdaderos apasionados del turf en Venezuela y lo verás por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Jueves 12 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América