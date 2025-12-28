Prevén expansión de la conectividad aérea internacional para Venezuela en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, indicó que el próximo año representa una oportunidad para impulsar el sector, pese a las restricciones para las aerolíneas internacionales.

“Nuevas rutas, nuevas aerolíneas… esto será una realidad, sabemos que es una situación temporal”, indicó Herrera, refiere Unión Radio.

En tal sentido, destacó el esfuerzo de las aerolíneas nacionales por aumentar su oferta de vuelos hacia el exterior al aumentar las frecuencias de sus vuelos hacia ciudades fronterizas.

Una acción que, a su juicio, amplía las opciones para los viajeros, y a su vez, busca una solución ante la actual situación de conectividad aérea.

“Una solución que aportan las aerolíneas y las autoridades venezolanas para resolver la coyuntura”, dijo Herrera.