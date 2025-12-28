Maduro: En 2026, Venezuela se liberará al 100% de la guerra psicológica de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que en 2026 su gobierno, junto al pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), liberarán al país de la “guerra psicológica” que, denunció, ha sido impulsada por Estados Unidos (EEUU) durante estas 27 semanas de despliegue en el Caribe.

Una acción que forma parte de lo que denominó el “Reto Admirable de Bolívar”, una fase que se guiará bajo el Plan de la Patria de las 7T.

Este proyecto se enfoca en consolidar una economía moderna y diversificada, la independencia nacional, la paz, la transformación social, la reforma política, el ecosocialismo y la nueva geopolítica.

“El 2026 yo lo califico en el marco de la nueva época, en la transición al socialismo (...) para terminar de liberar al país de cualquier vestigio de pobreza, de la renta petrolera, de la guerra psicológica al 100% y mejorar la educación y la salud pública”, indicó el mandatario durante el acto de Salutación a la FANB.

Respecto a la institución armada, el jefe de Estado aseguró que la organización se ha consolidado en su carácter de unidad y está “preparada más que nunca” para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial.

Además, resaltó que la FANB representa “la libertad de América”, a diferencia de “otros ejércitos que salen a conquistar y matar gente”.

Mensaje a los venezolanos en el exterior

En sus declaraciones, el mandatario invitó a los venezolanos en el exterior a volver al país, “porque Venezuela es una tierra de paz y felicidad”.

“En Venezuela se echaron a un lado las diferencias, recibimos con los brazos abiertos a nuestros hermanos que regresaron para quedarse (...) otros regresan momentáneamente y todos planifican quedarse porque Venezuela es la tierra de la paz, igualdad y bendita”, concluyó Maduro.