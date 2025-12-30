George Clooney adquiere la nacionalidad francesa

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense George Clooney, su esposa, la abogada Amal Alamuddin, y sus dos hijos, Ella y Alexander, han sido naturalizados franceses. La concesión de la nacionalidad se hizo oficial a través de un decreto publicado el pasado 26 de diciembre en el Diario Oficial de la República Francesa.

Los detalles del decreto

En el documento oficial, los Clooney figuran en una extensa lista de naturalizaciones que detalla los orígenes diversos de la familia:

George Clooney: Nacido en Kentucky, EE. UU. (1961).

Amal Clooney: Nacida en Beirut, Líbano (1978).

Ella y Alexander: Los mellizos nacidos en Westminster, Londres (2017).

Su conexión con Francia

La decisión de la familia de formalizar su ciudadanía ocurre tras años de estrecha relación con el país galo:

Residencia en Provenza: En 2021, el matrimonio adquirió una lujosa propiedad con viñedos en Brignoles , ubicada en el departamento del Var, al sureste de Francia.

Reconocimiento cultural: En 2016, George Clooney fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, uno de los máximos honores culturales del país.

Tendencia en Hollywood: El "escape" a Europa

Clooney no es el único cineasta estadounidense que busca refugio legal en Francia. Recientemente, el director Jim Jarmusch (Coffee and Cigarettes) reveló que también ha iniciado los trámites de nacionalización.

"Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Además, Francia, París y su cultura están anclados en mí", declaró Jarmusch a la radio France Inter.

Con información de EFE

