El 2025 llega a su final y el mundo del espectáculo recuerda la partida de figuras irrepetibles que marcaron generaciones

Se acerca el 2026 y la industria del entretenimiento y la cultura popular recuerdan a las personalidades que marcaron vidas, tendencias y emociones en todo el mundo. El 2025 fue un año que afectó a millones con la partida física de íconos de la actuación, la música y el periodismo, veamos a continuación algunas de las muertes más impactantes del año.

Diane Keaton, una leyenda del cine que trascendió las décadas

La emblemática actriz Diane Keaton falleció el 11 de octubre de 2025 a los 79 años en California, según confirmaron fuentes familiares y medios internacionales. Ganadora del Oscar por su papel en Annie Hall, Keaton se consolidó como una de las figuras más queridas y versátiles del cine estadounidense, con una filmografía que incluyó títulos inolvidables como El Padrino, El club de las primeras esposas y Cuando menos te lo esperas.

Su legado artístico sobrepasa los géneros: combinó comedia y drama con una autenticidad impactante, se convirtió en musa de directores como Woody Allen y dejó una huella estética en Hollywood por su estilo personal. Amigos y colegas rindieron homenaje a su carrera, destacando no solo su talento actoral, sino también su carácter independiente y su influencia en la cultura contemporánea.

Rubby Pérez y la tragedia que marcó a la música latina

El merenguero dominicano Rubby Pérez, conocido como “La voz más alta del merengue”, murió el 8 de abril de 2025 a los 69 años tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo mientras actuaba en vivo. La catástrofe, que dejó más de 100 muertos y numerosos heridos, conmovió a toda República Dominicana y al público latinoamericano.

Pérez, cuya carrera despegó con la orquesta de Wilfrido Vargas y lo llevó a ser uno de los referentes del merengue en solitario, fue despedido por su familia, colegas y fanáticos en un clima de dolor colectivo. Su voz potente y su entrega en escena lo convirtieron en una figura indeleble del género caribeño, y su muerte ocurrió en el lugar en el que mejor se expresó: el escenario.

Patricia Fuenmayor, la periodista que traspasó fronteras

La comunicadora venezolana Patricia Fuenmayor, ex Miss Venezuela y corresponsal en Nueva York para Univision, falleció en 2025 luego de una dura lucha contra el cáncer.

Fuenmayor era reconocida por su compromiso con la información veraz, su cercanía con las comunidades hispanas y su presencia cálida frente a la cámara. Su partida fue sentida como la de una profesional dedicada y una mujer inspiradora que supo combinar su formación en belleza con una carrera sólida en el periodismo internacional.

Conrado Osorio, el actor colombiano que se despidió tras batallar con el cáncer

El actor Conrado Osorio murió en noviembre de 2025 tras una intensa batalla contra un cáncer agresivo, informó la prensa colombiana. Con una trayectoria destacada en series y telenovelas como Padres e hijos, Osorio representó múltiples personajes que conectaron con el público de toda América Latina.

Su fallecimiento despertó una ola de homenaje en redes y programas de entretenimiento, donde colegas y seguidores recordaron su talento, profesionalismo y el compromiso con su oficio incluso durante su enfermedad.

Ozzy Osbourne, el príncipe eterno del heavy metal

El icónico cantante británico Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath y considerado uno de los pilares del heavy metal mundial, falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años, según confirmó la familia a través de un comunicado. Su muerte se produjo a causa de un infarto agudo de miocardio, enfermedad de la arteria coronaria y complicaciones derivadas del Parkinson que padecía desde hace años, según el certificado de defunción presentado en Londres.

Osbourne, apodado el “Príncipe de las Tinieblas”, marcó no solo una era del rock pesado con Black Sabbath, sino también con su carrera solista y su presencia mediática. Su último concierto, celebrado en Birmingham, fue presentado como una despedida monumental, reuniendo a fanáticos y contemporáneos del género. Su influencia se extiende desde riffs icónicos hasta capítulos de la cultura pop más allá de la música.

Connie Francis, una pionera del pop que rompió barreras

La cantante estadounidense Connie Francis murió el 16 de julio de 2025 a los 87 años, rodeada de homenajes por parte de colegas y admiradores de todo el mundo. Francis fue una de las primeras grandes figuras femeninas del pop de los años 50 y 60, destacándose por su versatilidad vocal y su capacidad para conectar con distintas generaciones.

Nacida Concetta Rosemarie Franconero, Francis alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 con clásicos como “Who’s Sorry Now?” y más tarde vio cómo su canción Pretty Little Baby resurgió en popularidad gracias a las plataformas digitales. Su carrera incluyó incursiones en el cine y la grabación de temas en varios idiomas, consolidándola como una pionera global.

Papa Francisco, el pontífice latinoamericano que transformó la Iglesia

El Papa Francisco, cuyo nombre civil era Jorge Mario Bergoglio, falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años en la Ciudad del Vaticano, tras sufrir un derr ame cerebral que derivó en un colapso cardiovascular irreversible, según los registros oficiales.

Elegido en 2013 como el primer pontífice latinoamericano de la historia, Francisco fue una figura global que impulsó reformas, promovió la inclusión y defendió posiciones de justicia social que resonaron mucho más allá de los templos. Su legado de humildad, cercanía con los pobres y enfoque progresista en temas sociopolíticos dejó una huella indeleble no solo dentro de la Iglesia Católica, sino en millones de fieles y observadores de todo el mundo.

Paquita la del Barrio, la voz del despecho y la protesta

La cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años en Veracruz. La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales, y su legado fue recordado por miles de seguidores de la música regional mexicana.

Dueña de un estilo inconfundible, Paquita se convirtió en un símbolo del regional mexicano con temas como “Rata de dos patas”, que resonaron como himnos de desamor y empoderamiento. Su carrera de más de cuatro décadas la consolidó como una figura central en el género, admirada por su franqueza y su influencia en la cultura popular.

Wilson ‘Saoko’ Manyoma, leyenda de la salsa colombiana

El salsero caleño Wilson ‘Saoko’ Manyoma Gil falleció el 20 de febrero de 2025 a los 73 años tras varios meses de problemas de salud, según confirmaron medios locales. Saoko fue reconocido como una de las voces más emblemáticas de la salsa en Colombia, destacándose como vocalista y bailarín en agrupaciones como Sonora Juventud y Fruko y sus Tesos.

Hits como “Tú Sufrirás” y “Los Charcos” formaron parte del repertorio que marcó su carrera y definió buena parte del sonido de la salsa caribeña. Su muerte fue lamentada por colegas y fanáticos del género, muchos de los cuales lo recuerdan como una figura irrepetible de la música tropical.

Diogo Jota, futbolista

Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool FC y de la selección nacional de Portugal, falleció el 3 de julio de 2025, a los 28 años, tras un accidente de tráfico ocurrido en España. La noticia causó un impacto inmediato en el mundo del fútbol, donde era considerado uno de los atacantes más sólidos y versátiles de su generación.

El golpe fue aún más devastador por el contexto personal que vivía el jugador: se había casado apenas días antes de su fallecimiento, iniciando una nueva etapa fuera de las canchas. Clubes, compañeros, entrenadores y fanáticos expresaron su consternación, recordándolo no solo por sus goles y títulos, sino por la disciplina, humildad y proyección que aún tenía por delante.

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre

Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terrence Gene Bollea, murió el 24 de julio de 2025, a los 71 años, en su residencia en Clearwater, Florida. Posteriormente, se confirmó que la causa de su fallecimiento fue un infarto agudo de miocardio, asociado a problemas cardíacos previos.

Hogan fue una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre profesional. Su carisma, imagen y protagonismo fueron claves para convertir el wrestling en un fenómeno global durante las décadas de los 80 y 90. Más allá de los campeonatos, su legado quedó marcado en la cultura popular, la televisión y el entretenimiento deportivo.

