Reconocido presentador se va en contra de Marjorie de Sousa: Habla mucho desde el ego

La polémica se encendió tras la reciente aparición de Marjorie de Sousa en Despierta América de Univisión. Allí, la actriz habló abiertamente de su felicidad actual y se refirió a su hijo Matías, fruto de su relación con el actor Julián Gil. Con calidez, describió a su pequeño como "muy maduro" y afirmó que, desde que es madre, todo lo hace por él. Al ser preguntada sobre con quién comparte Matías su pasión por el fútbol, Marjorie mencionó a sus sobrinos, a su hermano y, de manera destacada, a su actual pareja, el empresario Vicente Uribe, a quien definió como "una mancuerna impresionante" para ella y para su hijo, destacando el amor que existe entre ellos.

La crítica frontal de Carlos Adyan

Esas declaraciones resonaron horas después en el estudio de En casa con Telemundo, donde Carlos Adyan no ahorró palabras para criticar la postura de la actriz. Adyan cuestionó que se pretenda normalizar la ausencia del padre biológico supliéndola con la figura del padrastro y otros familiares, algo que calificó directamente como "una locura". El presentador basó su crítica en su experiencia personal, al recordar que, aunque tuvo un padrastro desde muy pequeño, su madre siempre fomentó la relación con su padre de sangre, una distinción fundamental que, a su juicio, Marjorie estaría pasando por alto.

El conductor sugirió que la actriz "no ha superado todavía la relación con Julián Gil" y que está permitiendo que "caprichos" y asuntos pendientes de la antigua pareja interfieran en el vínculo padre-hijo. En un consejo no solicitado y cargado de implicación, Adyan lanzó: "Navidad es una buena época para que replantees tus pensamientos y tengas como prioridad a tu hijo y no tus caprichitos". Su crítica apuntó a que, al alejar a Matías de su padre, la actriz podría estar generando una confusión emocional en el niño que solo entenderá plenamente cuando sea mayor.

Un conflicto de larga duración

Esta nueva controversia mediática no hace sino ventilar públicamente un conflicto personal y legal que Marjorie de Sousa y Julián Gil arrastran desde su separación hace casi ocho años. El actor ha expresado en múltiples ocasiones su dolor y frustración por no poder ver a su hijo de manera regular, alegando que la ruptura se debió a diferencias con el entorno familiar de Marjorie. Por su parte, la actriz ha optado mayormente por el silencio, centrándose en su carrera y en su vida actual, y defendiendo en escasas ocasiones que su hijo "es un niño feliz, que está criado desde el amor".

