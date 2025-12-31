Chepa Candela: La Lady Di Mosquera picará los cabos rumbo a Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Lady Di Mosquera

¡¡Gorrr morning!!...Yyy en plena mitad de semana, y a un tris de despedir a este 2025…que esta noche a las 12 en punto desaparece del almanaque, una vez más, les doy la bienvenida a mis miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que, no son también!) para que ¡pelen esa pepa! de ojo y la posen en ésta, la columna más leída del periodismo farandulero...Yyy entrando en materia paso a batirles que apenas arranque este 2026, LADY DI MOSQUERA (¿Les suena ese nombrecito?) “picará los cabos” con rumbo a Colombia, específicamente a los predios de Manizales para incorporarse a la agenda previa de la edición numero 54 del Reinado Internacional del Café, que tendrá lugar el próximo 10 de enero en el Teatro Los Fundadores de la mencionada localidad, en donde la susodicha se dará duro con las 20 aspirantes de distintos países que, como ella, buscan la corona de este “templete” que otras venezolanas se han traído en sus respectivos años y hasta un “back to back” ha protagonizado dos candidatas criollitas…¿Quieren que se los recuerde?...En 1998 ganó Jairam Navas y en 1999 le encasquetó la corona a Dayra Lambis…después vinieron: Ivanna Vale (2013), Maydeliana Diaz (2016) e Ismely Velásquez en 2022…El caso es que la Lady Di Mosquera, que viene de la escuela de Osmel (Compitió en su concurso) y es candidata al Miss Grand Venezuela donde fue escogida como para el Reinado Internacional del Café, apenas suene el cañonazo “volará” a los predios del vecino país…

Alejandro Sanz

Yyy como mis repetidoras internacionales están más activas que nunca, a pesar de las Christmas y la llegada del ·”niu yiar”, desde los lares de “La Madre Patria” (¡Oooleee “hermanazas”!) dicen presente para contarme que el ALEJANDRO SANZ anda otra vez con el “corazón partío” ya que su relación con mi tocaya Candela Márquez ¡se fue por un barranco!...y durante las pasadas navidades terminaron el empate que los unía, el cual, de paso, no duró ni un año…¡Síii, señores!... Lo que comenzó con una vaciladera mutua en las redes sociales y se hizo público con su aparición en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024, se esfumó antes de la llegada del Niño Jesús…¿Y a que no adivinan por qué?...¡Taaaa taaaa…taaa…taaam!…Bueno, porque resulta y pasa que el cantante español, que no asienta cabeza en materia amorosa, le puso tremendo cacho a la actriz con otra dama, cuya identidad no han revelado…pero que, al parecer, también pertenece al mundillo farandulero…Ya les contaré más, pues salgo “espepitada” a preparar todo para darle la bienvenida al “Niu yiar”…así que me despido, no sin antes desear un feliz año pa ti, un feliz pa ella, un feliz pa todos, un feeelizzz añooo…Nos vemos en el 2026…

