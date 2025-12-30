Fito Páez se rinde ante Ángela Aguilar: El contundente mensaje del rockero en medio de la polémica

Suscríbete a nuestros canales

Ángela Aguilar sigue en el ojo del huracán, pero esta vez no es por su vida personal, sino por el respaldo de una de las figuras más respetadas de la música en español: Fito Páez. En un contexto donde las redes sociales no dejan de compararla con la trapera argentina Cazzu, el intérprete de "El amor después del amor" decidió romper el silencio con un elogio que ha paralizado internet.

"Dulce Ángela": El comentario que encendió las redes

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Pepe Aguilar compartió detalles de su paso por los Grammy Celebration of Latin Music, evento transmitido el pasado 28 de diciembre. En las imágenes, Ángela presumió un estilismo de alto impacto: maquillaje dark, piel satinada y un wet hair look que muchos usuarios vincularon estéticamente con el estilo de Cazzu.

Sin embargo, fue el comentario de Páez el que se robó la atención de los internautas:

"Dulce Ángela… qué hermosa persona y qué inmensa artista que eres", escribió el astro rosarino.

Talento por encima del drama

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Para muchos, que un ícono de la talla de Fito Páez valide el trabajo de la joven cantante es el argumento definitivo frente a las críticas. "Que lo diga FITO, ya no hay más nada que decir. Ángela es única en su talento", comentaron algunos usuarios en el post.

Este gesto cobra especial relevancia debido a la nacionalidad de Páez. Pese a ser compatriota de Cazzu —quien protagoniza junto a Aguilar y Christian Nodal uno de los triángulos amorosos más mediáticos desde 2024— el compositor ha preferido mantenerse distante de los conflictos personales y centrarse en el valor artístico.

Una relación profesional consolidada

No es la primera vez que existe un acercamiento entre ambos artistas. La participación de Ángela en el evento internacional, donde interpretó el cover en inglés "You’re no good" de Linda Ronstadt, parece haber reafirmado la admiración mutua que existe entre la dinastía Aguilar y el rockero argentino.

Mientras el público continúa dividido entre el "Team Ángela" y el "Team Cazzu", figuras como Fito Páez dejan claro que, en el mundo de la música, el talento está por encima de cualquier tendencia en redes sociales.

