¿Conoce la "maldición" de los Kennedy? Las tragedias que acompañan a una de las familias más icónicas de Estados Unidos

La reciente pérdida de Tatiana Schlossberg a sus 35 años reactiva en el imaginario colectivo esa oscura leyenda que vincula el apellido Kennedy con un mito inescapable. Desde los pasillos de Washington hasta las crónicas sociales de Nueva York, el fallecimiento de la joven periodista tras una dura batalla contra la leucemia se interpreta como un recordatorio de que la gloria política de esta familia siempre llega acompañada de un precio devastador. Lo que para muchos es una serie de coincidencias estadísticas, para otros representa la vigencia de una "maldición" que parece ensañarse con los miembros más jóvenes y brillantes de cada generación, impidiendo que el clan alcance la estabilidad que su estatus merecería.

Los ecos de una herencia trágica

El concepto de la "maldición" no es un invento de la prensa rosa, sino una sombra que los propios Kennedy han reconocido con una mezcla de resignación y misticismo a lo largo de las décadas. El historial es sobrecogedor y comienza con la muerte de Joseph Kennedy Jr. en la Segunda Guerra Mundial, seguida por el asesinato del propio JFK en Dallas y de su hermano Robert años después en California. Los testimonios de la familia siempre han reflejado esta carga emocional, recordando las palabras de Ted Kennedy tras su propio accidente, cuando se preguntó si existía alguna fuerza sobrenatural actuando contra ellos. La muerte de Tatiana, quien era vista como el rostro más estable y lúcido de la nueva hornada Kennedy, reabre heridas que nunca terminaron de cerrar, especialmente tras la desaparición en el mar de John-John en 1999 y el reciente fallecimiento de Saoirse Kennedy Hill en 2019.

Entre la resiliencia y el destino

A pesar de la narrativa fatalista que rodea al apellido, el entorno de Caroline Kennedy insiste en que la verdadera esencia del clan no es la tragedia, sino la capacidad de levantarse frente a la adversidad más extrema. Amigos cercanos a la familia mencionan que Tatiana enfrentó sus últimos meses con la misma determinación con la que sus antepasados sirvieron al país, tratando de desmitificar la idea de una condena divina y centrándose en el legado humano que deja a sus hijos. Sin embargo, para la opinión pública resulta casi imposible ignorar que, una vez más, la rama más visible de la política norteamericana debe reunirse en un cementerio antes de tiempo. Este último capítulo de la saga Kennedy confirma que, mientras el brillo de su apellido perdure, la sombra de su destino seguirá fascinando y aterrando al mundo por igual.

