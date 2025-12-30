“Un bello amor”: así recuerda Catherine Fulop su breve romance con Guillermo Dávila

Suscríbete a nuestros canales

El desencadenante de este intercambio fue una entrevista reciente del cantante Guillermo Dávila en el programa El valor de la verdad. Allí, el artista reveló detalles de su romance con una joven Catherine Fulop, confirmando que fue su pareja y describiéndola como una mujer "radiante, talentosa y cautivadora". Dávila relató que el flechazo ocurrió cuando ambos coincidieron en el Miss Venezuela 1986 —él como invitado musical y ella como candidata— y que con el tiempo iniciaron un noviazgo formal que incluso llegó a la aprobación familiar.

La respuesta pública de Catherine

Horas después de que estas declaraciones se hicieran públicas, Catherine Fulop tomó sus redes sociales para compartir su sentir. Lejos de cualquier polémica, su mensaje fue de agradecimiento y cariñoso recuerdo.

"¡Ay que bello recuerdo con @guillermodavilaoficial la verdad, me encanta que él lo haya recordado, yo nunca por respeto a sus parejas dije nada", comenzó escribiendo la actriz. Aclaró la naturaleza de su vínculo con humor: "Siempre fue muy honesto en sus sentimientos y en realidad éramos salientes jajaja como dicen los chicos ahora!!".

Fulop no ocultó que el final de la relación fue doloroso —"Aunque sentí que se me rompía el corazón"—, pero cerró su publicación destacando el valor de la sinceridad y el afecto que prevalece: "igual agradezco su sinceridad ! El fue un bello amor".

Un capítulo cerrado con cariño

Esta respuesta pública pone un punto final elegante a un capítulo que había sido desempolvado por Dávila. Mientras él explicó que la relación terminó cuando conoció a otra persona, la reacción de Catherine demuestra que, décadas después, prefiere quedarse con el lado positivo de una historia que forma parte de su juventud.

La actriz, quien años después formaría una familia con el actor argentino Ova Sabatini, optó por honrar ese primer amor con nostalgia y sin reproches, confirmando que, a pesar del dolor pasado, prefiere conservar las "fotos y el mejor de los recuerdos".

