Comienza el 2026: así celebraron el año nuevo estos artistas

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta global tuvo uno de sus epicentros en la icónica plaza de Nueva York, donde la música latina fue protagonista de la celebración. La mexicana Ana Bárbara protagonizó uno de los momentos más destacados, interpretando sus éxitos frente a más de un millón de personas, un hito que ella misma calificó de "honor" ante su comunidad.

Acompañaron en el cartel una diversa lista de estrellas, entre las que destacaron nombres como Silvestre Dangond, Nicky Jam, Oscar D’León y Toño Rosario, confirmando la vitalidad del género en el principal escenario del mundo. El momento culminante de la noche, el descenso de la bola de cristal “Constellation”, iluminó el inicio del año para millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo.

Festejos de estilo y familia en Sudamérica

Mientras tanto, en el Cono Sur, las celebraciones tomaron un cariz más íntimo y familiar. La costa de Uruguay, especialmente Punta del Este, se convirtió en el refugio favorito de numerosas figuras. Allí, la modelo Valeria Mazza brindó con su esposo bajo los fuegos artificiales, y Nicole Neumann recibió el año vestida de blanco, rodeada de su pareja y sus cuatro hijos, siguiendo la tradición.

En Argentina, la tendencia fue similar. Marcelo Tinelli eligió compartir la medianoche con sus hijos menores, reflejando un año de cambios personales. Otras figuras como Lali Espósito y María Becerra celebraron junto a sus parejas, esta última desde la gélida pero romántica Finlandia. Catherine Fulop, por su parte, organizó una fiesta en su hogar con decoración blanca y dorada, dando la bienvenida al 2026 "con esperanza y fe".

Entre viajes a destinos como Dubái, las Maldivas o Mauricio, y celebraciones que priorizaron la calma y los afectos, las estrellas internacionales demostraron que no hay una sola fórmula para recibir un nuevo año.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube