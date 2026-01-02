Pronóstico del tiempo en Venezuela para este 2 de enero: buen clima durante la mañana

Viernes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), reporta para este viernes 2 de enero, cielos despejados durante toda la mañana en gran parte del país. Sin embargo, se estima el desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias o chubascos en horas del mediodía y la tarde en en Bolívar, Amazonas, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Tiempo en Caracas, Miranda y La Guaira

En cuanto el pronóstico para la Gran Caracas, se espera nubosidad con algunas lluvias o lloviznas al este y en las costas. Después del mediodía, se prevé desarrollo de nubosidad en zonas montañosas que generarán precipitaciones. La temperatura mínima estará por los 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27 grados en el Litoral.

