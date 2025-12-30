Aumento de pasaje: así quedan las tarifas del Metro de Caracas y el Ferrocarril

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela se anunció un incremento del pasaje urbano a nivel nacional, el cual fue publicado en Gaceta Oficial.

El decreto tiene fecha del 26 de diciembre y puede leerse en la Gaceta 43.284 este martes 30.

«Se establece la tarifa de pasaje urbano en sesenta bolívares (Bs. 60,00)», detalla el documento.

¿Cómo quedó el pasaje en el Metro de Caracas y el Ferrocarril?

la Gaceta establece que, en el caso de los sistemas de transporte como «Metros, Ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela y las Operadoras de Transporte Públicos operadas por el Estado, el pasaje se fija en sesenta bolívares (Bs. 60,00)».

El último incremento del pasaje urbano se había establecido a finales de septiembre, cuando el mismo pasó de 23 a 40 Bs.

Los transportistas proponen que la tarifa sea revisada mensualmente.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube