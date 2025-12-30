Paso a paso para solicitar la liberación de hipoteca con Banavih: así puedes tramitar el finiquito en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) presentó una guía detallada para que los ciudadanos puedan tramitar la liberación de su hipoteca y obtener el certificado de finiquito.

A través de su página web oficial, la institución explicó que el primer paso es identificar el programa que financió la vivienda para cumplir con los requisitos específicos de cada caso.

Este proceso es fundamental para quienes ya terminaron de pagar su crédito hipotecario y desean formalizar la propiedad total de su vivienda.

Banavih destacó que ahora es posible realizar varios de estos pasos de forma electrónica, facilitando la entrega de documentos y el reporte de los pagos administrativos necesarios.

Pasos para obtener el certificado de finiquito

Antes de liberar la hipoteca, el usuario debe tener el certificado de finiquito, que confirma que ya no tiene deudas con el banco.

Para obtenerlo, se debe pagar un monto equivalente a 110 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). El depósito se realiza en la cuenta corriente del Banco de Venezuela a nombre de Banavih.

Una vez hecho el pago, el beneficiario debe enviar el comprobante por correo electrónico y registrarse en la página web oficial (www.banavih.gob.ve) en la sección "Taquilla Única de Pago". Tras completar los datos, el documento estará disponible para descargar e imprimir en un plazo de cinco días.

Requisitos para clientes de la banca privada

Si solicitó su crédito a través de bancos como Mercantil, Banesco o Provincial, debe entregar en la sede de Banavih los siguientes documentos:

Documento redactado por el banco privado.

Estado de cuenta del FAOV.

Cédula de identidad y RIF.

Comprobante de pago por un monto de 82 veces el tipo de cambio de mayor valor del BCV.

Trámites para beneficiarios de la Misión Vivienda

Aquellos ciudadanos que recibieron su hogar a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela deben presentar una serie de recaudos simplificados para liberar su hipoteca:

Documento de propiedad del inmueble.

Certificado de finiquito (cancelación total).

Estado de cuenta del FAOV.

Pago administrativo de 82 veces el tipo de cambio de mayor valor del BCV.

Servicios adicionales y atención al cliente

También está disponible un servicio de mensajería o encomienda que se coordina a través del correo [email protected].

Para resolver dudas o verificar la autenticidad de los documentos mediante el código QR, los usuarios pueden comunicarse al número 0212-9571213 (extensión 7001) o seguir las redes sociales de la institución bajo el nombre @Banavihaldia.

