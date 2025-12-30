Inicia pago de bono a través del Sistema Patria por Bs 19.760: 30 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzó este 30 de diciembre la entrega del Bono Único de Corresponsabilidad correspondiente a diciembre de 2025.

Este beneficio está dirigido a trabajadores que forman parte de la nómina especial de las empresas estratégicas del Estado. El pago se realiza de manera directa a través de la Plataforma Patria.

Monto base y variaciones según el cargo

El monto referencial del bono es de Bs 19.760, aunque no todos los beneficiarios reciben la misma cantidad.

Las autoridades explicaron que los valores pueden variar de acuerdo con el organismo y el cargo desempeñado, dicho ajuste responde a los niveles de responsabilidad dentro de cada institución. Asimismo, la asignación se deposita de forma progresiva.

¿Cómo se acredita el bono en el Sistema Patria?

El Bono Único de Corresponsabilidad se abona directamente al monedero digital de cada usuario registrado.

Una vez realizado el pago, el beneficiario recibe una notificación en la plataforma. Posteriormente, el monto puede ser transferido a una cuenta bancaria afiliada.

Pasos para verificar el pago

Para confirmar la asignación del bono, los usuarios deben seguir estos pasos en el Sistema Patria:

Ingresar con usuario y contraseña

Acceder a la sección “ Protección Social ”

Revisar el historial de asignaciones

Verificar el monto acreditado

El Sistema Patria recomienda mantenerse informado únicamente a través de sus canales oficiales.

