¡Atención! Evita perder tu cita en el consulado: truco para arreglar la planilla del Saime en el exterior

Cientos de venezolanos residentes en España han reportado errores en la descarga de su planilla de cita de pasaporte, donde aparece el campo de la fecha como "inválido".

Para solventar esta falla técnica de la plataforma, el Saime permite un proceso de re-agendamiento que homologa el pago previo y genera un nuevo documento con la información correcta.

Truco para arreglar la planilla del Saime en el exterior

A continuación, detallamos los seis pasos para asegurar que su asistencia al consulado sea exitosa este inicio de 2026.

Para eliminar el error de "fecha inválida", el usuario debe forzar una actualización del sistema siguiendo este orden:

Ingrese a su perfil de usuario Saime, vaya al apartado "Pasaporte" y seleccione "Última orden". Pulse el botón rojo "Cancelar". El sistema cargará dos opciones nuevas en recuadros azules: "Editar" o "Reagendar". Seleccione "Reagendar". Aquí deberá elegir nuevamente el país (España), la oficina consular, el día y la hora de su preferencia. Una vez seleccionada la nueva cita, pulse el botón azul "Agendar cita". El sistema lo enviará a la pasarela de pago. Espere unos segundos sin cerrar la ventana; aparecerá una notificación o voucher que refleja la homologación del pago inicial que ya realizó. Pulse "Aceptar". En la página principal, verifique que en "Última Orden" aparezcan todos los campos llenos (serial, fecha de cita, estatus y oficina). Finalmente, pulse el botón verde “Descargar Planilla” y confirme que la fecha ya no aparezca como inválida.

Nota: Si desea cambiar la fecha nuevamente, debe repetir todos los pasos. Omitir la espera en la pasarela de pago es la causa principal de que el error persista.

