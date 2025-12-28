Atención: Pasos y requisitos para la validación migratoria del Saime al ingresar a Venezuela

La validación migratoria ocurre cuando una persona no sella su pasaporte ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) al momento de salir del país.
Por ello, el organismo explicó en su cuenta de Instagram el proceso que se debe llevar a cabo para corregir la validación de acuerdo a tu estatus, esto aplica para adultos y menores de edad.
Los requisitos para corregir la validación migratoria de salida de venezolanos, niños, niñas y adolescentes, fuera del territorio nacional:
- Copia del acta de nacimiento del interesado solicitante
- Copia de la cédula de identidad de los interesados del proceso
- Copia de los datos biográficos del pasaporte de quien requiere el trámite
- Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país
- Autorización del interesado que se encuentra fuera del país
Para este trámite los autorizados directos son madre, padre, hijo mayor de edad, hermanos, abuelos o cónyuge
Cuando uno de los padres viaja con menores de edad, se debe presentar:
- Copia de acta de matrimonio certificada
- Autorización apostillada
- Copias de la cédula de identidad del interesado y del solicitante
- Copias de los datos biográficos del pasaporte y el sello de salida del país
- Los requisitos para corregir la validación migratoria de entrada:
- Cédula de Identidad
- Pasaporte evidenciando el sello de entrada
- Verificación de documentación presentada
En caso de no poseer sello de entrada del país o no presentar pasaporte físico, deberá cancelar los aranceles correspondientes a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), a través del punto de venta de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la sede central del Saime.
