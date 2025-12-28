Atención: Pasos y requisitos para la validación migratoria del Saime al ingresar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La validación migratoria ocurre cuando una persona no sella su pasaporte ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) al momento de salir del país.

Por ello, el organismo explicó en su cuenta de Instagram el proceso que se debe llevar a cabo para corregir la validación de acuerdo a tu estatus, esto aplica para adultos y menores de edad.

Los requisitos para corregir la validación migratoria de salida de venezolanos, niños, niñas y adolescentes, fuera del territorio nacional:

Copia del acta de nacimiento del interesado solicitante

Copia de la cédula de identidad de los interesados del proceso

Copia de los datos biográficos del pasaporte de quien requiere el trámite

Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país

Autorización del interesado que se encuentra fuera del país

Para este trámite los autorizados directos son madre, padre, hijo mayor de edad, hermanos, abuelos o cónyuge

Cuando uno de los padres viaja con menores de edad, se debe presentar:

Copia de acta de matrimonio certificada

Autorización apostillada

Copias de la cédula de identidad del interesado y del solicitante

Copias de los datos biográficos del pasaporte y el sello de salida del país

Los requisitos para corregir la validación migratoria de entrada:

Cédula de Identidad

Pasaporte evidenciando el sello de entrada

Verificación de documentación presentada

En caso de no poseer sello de entrada del país o no presentar pasaporte físico, deberá cancelar los aranceles correspondientes a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), a través del punto de venta de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la sede central del Saime.