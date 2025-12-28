Documento

Atención: Pasos y requisitos para la validación migratoria del Saime al ingresar a Venezuela

Aplica para adultos y menores de edad de nacionalidad venezolana

Por Genesis Carrillo
Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 11:03 pm

La validación migratoria ocurre cuando una persona no sella su pasaporte ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) al momento de salir del país. 

Por ello, el organismo explicó en su cuenta de Instagram el proceso que se debe llevar a cabo para corregir la validación de acuerdo a tu estatus, esto aplica para adultos y menores de edad.

Los requisitos para corregir la validación migratoria de salida de venezolanos, niños, niñas y adolescentes, fuera del territorio nacional: 

  • Copia del acta de nacimiento del interesado solicitante
  • Copia de la cédula de identidad de los interesados del proceso
  • Copia de los datos biográficos del pasaporte de quien requiere el trámite
  • Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país
  • Autorización del interesado que se encuentra fuera del país 

Para este trámite los autorizados directos son madre, padre, hijo mayor de edad, hermanos, abuelos o cónyuge

Cuando uno de los padres viaja con menores de edad, se debe presentar: 

  • Copia de acta de matrimonio certificada
  • Autorización apostillada 
  • Copias de la cédula de identidad del interesado y del solicitante
  • Copias de los datos biográficos del pasaporte y el sello de salida del país
  • Los requisitos para corregir la validación migratoria de entrada: 
  • Cédula de Identidad 
  • Pasaporte evidenciando el sello de entrada 
  • Verificación de documentación presentada

En caso de no poseer sello de entrada del país o no presentar pasaporte físico, deberá cancelar los aranceles correspondientes a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), a través del punto de venta de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la sede central del Saime.

 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Estados Unidos
Sabado 27 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América