Calendario del Sistema Patria: bonos por caer en diciembre y los que llegan en enero 2026

El Sistema Patria entra en la recta final de sus pagos del 2025 con los últimos días de asignaciones en bonificaciones en el monedero digital.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De igual modo, la plataforma ya prepara el primer lote de asignaciones para la primera semana de enero 2026.

Bonos de la Patria que faltan por caer en diciembre y los que llegan en enero 2026

Se prevé que las ayudas económicas que faltan este diciembre de 2025, así como las que llegarán en 2026, se otorguen con ajustes en los montos de los programas de protección social.

Los que faltan por caer en diciembre (29 al 31):

En estos últimos días del año, la plataforma priorizará la entrega de:

Bono El Buen Pastor: Se estima un pago por encima de los 3.300 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz: Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 20.500 bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Los que llegan en la primera semana de enero 2026

A partir del 1 de enero, el sistema reinicia el ciclo con los programas fijos, los cuales suelen venir con ajustes de montos:

Bono Único Familiar: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante diciembre de 2025, los beneficiarios recibieron un pago por 3.705,00 bolívares. Para enero 2026, la suma podría superar los 4.200,00 bolívares.

Bono Cultores Populares: La plataforma podría pagar la suma sobre los 14.300,00 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo.

