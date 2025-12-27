Patria pagos este 27 de diciembre: ¿A cuánto equivalen los bonos activos según el BCV?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inició este fin de semana la entrega de un bono especial, correspondiente al mes de diciembre.

De acuerdo con los últimos reportes de sus canales aliados, se trata del estipendio de Corresponsabilidad y Formación.

¿A cuánto equivalen los bonos activos según el BCV?

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital informó que este bono se otorga por un monto de Bs. 34.920,00.

Este beneficio económico representa aproximadamente 118,38 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 294,97).

Esta asignación, dirigida a funcionarios de nómina especial y cargos de confianza en el sector público, como Ministerio de Defensa y otros entes de seguridad,empresas estratégicas del Estado y despacho de la Presidencia.

Se consolida como uno de los pagos más altos de la plataforma para finalizar el año 2025.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Otros beneficios que se espera sean activados en las próximas horas son los siguientes:

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo.

