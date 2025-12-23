Carnet de la Patria: pasos clave para actualizar el código QR y mantener activo el sistema

Suscríbete a nuestros canales

La verificación periódica de los datos personales permite evitar fallas en la asignación de bonos en el Sistema Patria y garantiza el acceso continuo a los beneficios sociales que ofrece la plataforma.

Uso de la aplicación veQR

El proceso de renovación del código QR comienza con la descarga de la aplicación veQR del Movimiento Somos Venezuela. Una vez dentro de la app, el usuario debe ingresar con su cuenta, dirigirse a la sección “Registros” y seleccionar la opción “Registro de Prueba” para validar su identidad mediante el número de cédula.

Tras completar la validación, el siguiente paso es ingresar al apartado “MisQR”, donde se puede generar y actualizar el código. Este procedimiento permite que el Carnet de la Patria se mantenga activo y sincronizado con el perfil del usuario dentro del sistema oficial.

Además del uso de la aplicación, se recomienda acceder al portal patria.org.ve y revisar la información registrada en la sección “Perfil”. Es importante verificar datos como:

Número de teléfono celular.

Correo electrónico activo.

Nombres completos y dirección de residencia.

Canales de atención del Sistema Patria

El sistema cuenta con números cortos para brindar información y atención a los usuarios. Entre los más utilizados se encuentran:

3532 para consultas generales.

67373 para información sobre bonos, transferencias y pagos.

3777 para verificar el beneficio del Monedero Gasolina Subsidiada.

Recomendaciones para recibir los bonos

Para evitar retrasos o inconvenientes en la asignación de beneficios, se aconseja mantener un número telefónico exclusivo, verificar la coincidencia de los datos bancarios, no realizar transferencias externas fuera del núcleo familiar y actualizar periódicamente la información del perfil.

