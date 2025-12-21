¡Tome sus previsiones! Terminal de la Bandera publica horario navideño y de Fin de Año

Suscríbete a nuestros canales

El Terminal de La Bandera informó a los usuarios sobre los horarios especiales que estarán vigentes durante las festividades de Navidad y Fin de Año.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación para evitar contratiempos, debido al aumento de pasajeros en estas fechas.

De acuerdo con el anuncio oficial, los días 24 y 31 de diciembre el terminal operará desde las 4:00 am hasta las 2:00 pm, permitiendo a los viajeros movilizarse con suficiente tiempo antes de las celebraciones.

Para los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, el horario será más reducido, funcionando de 10:00 am a 4:00 pm, en concordancia con la dinámica propia de los días feriados.

El Terminal de La Bandera reiteró su compromiso de ofrecer un servicio claro y ordenado, al tiempo que instó a los pasajeros a revisar la información oficial y coordinar sus traslados con antelación durante la temporada decembrina.

