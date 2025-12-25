Nuevos bonos en Plataforma Patria: ¿Cuáles comienzan a pagar en las próximas horas?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria se prepara para la asignación de nuevos beneficios económicos en las próximas horas.

Tras las recientes entregas del Ingreso contra la Guerra Económica, el Ejecutivo Nacional tiene previsto activar estipendios especiales y los bonos de protección social.

Se debe recordar que los beneficios corresponden al cierre de mes.

Nuevos bonos en Plataforma Patria

Quienes reciben los pagos deben estar atentos a la notificación vía SMS del número 3532 o a través de la aplicación veMonedero para confirmar la acreditación de los fondos.

Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo y la tasa de cambio registrada para el pago estimada por el Banco Central de Venezuela.

Si eres beneficiario, pero no has recibido las asignaciones de diciembre, sigue estos pasos clave para "desbloquear" o activar los pagos en la plataforma:

1. Actualización de datos personales

El sistema prioriza a los usuarios activos. Entra en la sección "Perfil" y verifica que tu dirección, teléfono y correo estén actualizados, aunque no hayan cambiado. Dale a "Guardar" para generar movimiento en tu cuenta.

2. Encuestas y participación

Es fundamental responder las encuestas que aparecen en el panel principal (sobre servicios públicos, CLAP o salud). El sistema interpreta la falta de respuestas como una cuenta inactiva o un usuario que ha salido del país.

3. Verificación de la "Escolaridad" y "Hogares de la Patria"

En el menú "Directorio", asegúrate de que los miembros de tu núcleo familiar estén correctamente registrados y confirmados. Si hay hijos en edad escolar, verifica que el plantel educativo esté actualizado.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube