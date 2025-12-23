Atención beneficiarios: bonos y montos por cobrar en Patria del 23 al 27 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

A través de la plataforma virtual del Sistema Patria, el Ejecutivo hará una serie de pagos destinados a diversos sectores entre el 23 y el 27 de diciembre de 2025.

Los pagos forman parte de las ayudas económicas de los programas sociales dirigidos a los portadores del Carnet de la Patria y que corresponden al mes en curso.

Bonos y montos por cobrar en Patria del 23 al 27 de diciembre

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo y la tasa de cambio registrada para el pago estimada por el Banco Central de Venezuela.

¿Cuáles son los bonos activos este 23 de diciembre?

El Sistema Patria comenzó en las últimas horas a entregar el depósito del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al mes en curso, por un monto de Bs. 13,500 (50$).

Este beneficio está dirigido exclusivamente a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.

Para este mes de diciembre, el Ingreso por Guerra Económica llegó con un monto superior en comparación con noviembre.

Al respecto, el monto subió Bs. 1.800, lo que representa un incremento del 15,38% respecto al mes anterior.

