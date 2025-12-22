¡Atención abuelos! Patria activa pago especial en las próximas horas: aquí el monto

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activa este lunes, 22 de diciembre de 2025, la asignación de un bono especial dirigido a los abuelos y las abuelas en Venezuela.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.

El estipendio, que busca complementar los ingresos de los adultos mayores para el cierre de año, se entrega de manera directa y gradual a través de la plataforma virtual.

Patria activa pago especial en las próximas horas: aquí el monto

Según el histórico de ayudas sociales entregadas por medio del monedero del Carnet de la Patria, se trata del Ingreso Contra la Guerra Económica.

El monto aproximado de 13.500,00 bolívares, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para este mes de diciembre de 2025, el Ingreso Contra la Guerra Económica destinado a los pensionados del IVSS y Amor Mayor experimentó un incremento significativo para ayudar con las compras de fin de año.

Al respecto, el monto subió Bs. 1.800, lo que representa un incremento del 15,38% respecto al mes de noviembre.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, este lunes 22 de diciembre habrá pago de pensión IVSS. Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Igualmente, se espera que los abuelos y abuelas de la Patria reciban un mes de aguinaldos por una suma total de los beneficios de 260,00 bolívares.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube