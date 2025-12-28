Saime habilita el trámite de constancia de naturalización en línea: requisitos y pasos para solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó una opción en su plataforma digital para que los ciudadanos extranjeros nacionalizados puedan obtener su constancia de forma rápida.

Esta medida busca simplificar los trámites legales y evitar traslados innecesarios a las oficinas físicas.

Es importante destacar que este procedimiento es estrictamente personal. El sistema está diseñado para que solo los titulares del documento puedan realizar la gestión.

¿Cómo iniciar la solicitud?

Para comenzar, el usuario debe ingresar al portal web oficial del Saime.

Una vez dentro, debe dirigirse a la sección de "Gestión de Documentos" y seleccionar la opción de "Constancia de Naturalización".

Para acceder al sistema, los ciudadanos extranjeros deben utilizar su número de cédula venezolana. En el perfil, encontrarán en el menú la pestaña de "Extranjería", donde podrán activar la solicitud del trámite.

Registro de datos y pago

Tras seleccionar el trámite, el sistema abrirá una ventana donde se solicitarán los datos específicos del medio por el cual se obtuvo la nacionalidad. Es fundamental completar esta información con precisión para que el sistema pueda verificar los registros.

Al finalizar la carga de datos, el usuario deberá realizar el pago correspondiente a través de las plataformas bancarias disponibles en la página.

Validación y descarga del documento

Luego de completar el pago, el Saime procederá a validar y aprobar la solicitud. Una vez que el proceso sea verificado por las autoridades, el usuario verá reflejada la opción de descargar las planillas digitalizadas directamente desde el portal.

Este documento descargable tiene plena validez legal para los trámites que el ciudadano requiera.

