Sistema Patria 2025: los cuatro bonos y montos que puedes cobrar antes del 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Patria acelera el cierre de su ciclo de pagos del 2025 con la entrega de varios bonos a través de su monedero digital.

Al menos cuatro estipendios están pendientes por pagar y se espera que sean liberados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los cuatro bonos y montos que puedes cobrar antes del 31 de diciembre en Patria

Se prevé que estas asignaciones incluyan ajustes en los montos de los programas de protección social al que pertenezca cada beneficiario.

En estos últimos días del año, la plataforma priorizará la entrega de:

Bono El Buen Pastor: Se estima un pago por encima de los 3.300 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz: Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 20.500 bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Se debe recordar que todas las asignaciones llegan al Monedero Patria a través de los números 67373 y 3532.

En específico, el 3532 es para consultas generales y el 67373 para asistencia relacionada con la entrega de bonos y otros servicios financieros.

Otro número disponible para los ciudadanos es el 3777 para consultar el saldo del subsidio de la gasolina.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube