Sistema Patria inicia pago de bono este 30 de diciembre por Bs 1.390: ¿Quiénes lo reciben?

Este martes, la Plataforma Patria ha iniciado el pago de una bonificación por un monto de Bs 1.389,40. Este estipendio está dirigido a los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela.

"#AHORA || inicia el pago del Movimiento Social Somos Venezuela (diciembre 2025) enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria", informó el Canal Patria Digital.

