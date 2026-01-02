El maratón de Año Nuevo: los clásicos de nostalgia lideran los hogares para comenzar el 2026 con buen pie

Suscríbete a nuestros canales

Las plataformas digitales despliegan sus estrenos más pesados para captar a los usuarios durante el asueto; las historias de superación, viajes en el tiempo y comedias familiares dominan las recomendaciones de los críticos.

El entretenimiento en el hogar se consolida como el plan principal de los caraqueños que prefieren evitar las aglomeraciones este 31 de diciembre y 1 de enero.

Las plataformas de streaming como Disney+, Max y Netflix compiten ferozmente este fin de año con contenidos que apelan a la emotividad y la reflexión.

Series para maratonear

Tras el éxito masivo del estreno de la segunda temporada de "El Juego del Calamar" en Netflix, es la serie que se posiciona como la recomendación obligatoria para quienes buscan suspenso y adrenalina en el cambio de año.

Las sitcoms que lanzaron maratones de "mejores momentos" o episodios navideños siguen siendo el refugio seguro para quienes desean reír, las más vistas son The Office, Friends, The Big Bang theory, entre otros.

El evento televisivo de la década llega a su conclusión. Netflix lanza el episodio final el 1 de enero de 2026 de Stranger Things season 5.

How i meet your mother tiene un episodio especial con temática de año nuevo, es la temporada 1 ep 11 " The Limo", es de los más vistos.

Películas para decretar éxito en 2026

Los caraqueños buscan historias de personajes que logran vencer la adversidad o que transforman su vida mediante una decisión valiente.

Song Sung Blue (Canción para dos): Es una historia musical y conmovedora sobre una pareja que rinde tributo a Neil Diamond; perfecta para empezar el año con buena energía.

Año Nuevo (New Year's Eve): La clásica comedia romántica con historias entrelazadas en Nueva York (HBO).

El Gran Gatsby: Ideal para brindar junto a DiCaprio a la medianoche.

Cuestión de Tiempo (About Time): Una joya sobre valorar cada día, que comienza precisamente con una fiesta de Año Nuevo fallida (Netflix/Prime).

Forrest Gump: Si la pones a las 10:38:52 PM, celebrarás el año nuevo junto a Forrest y el Teniente Dan en el momento exacto.

El cine y las series se confirman como los grandes aliados de la familia venezolana.

