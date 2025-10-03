Gigantes del streaming: esta es la plataforma que lidera el ranking con millones de usuarios

Suscríbete a nuestros canales

El auge de las plataformas de streaming redefinió el consumo de entretenimiento a nivel global, consolidando una intensa competencia por el contenido y los suscriptores.

En los últimos años, la batalla por la atención del espectador se vuelve más difícil, con gigantes tecnológicos y estudios de cine tradicional invirtiendo miles de millones de dólares en catálogos y producciones exclusivas para asegurar su posición.

En esta guerra del streaming, los datos de audiencia reflejan claras preferencias y estrategias que van más allá del simple visionado.

¿Cuáles son los mejores canales de streaming?

Según datos de la consultora FlixPatrol, que proporciona rankings de servicios de streaming por número de suscriptores, Netflix se mantiene firme como el líder indiscutible a nivel mundial.

Con aproximadamente 312.5 millones de suscriptores, la plataforma se beneficia de haber sido la pionera en el modelo y de su robusta estrategia de contenido.

De cerca le sigue Amazon Prime Video, con una cifra estimada de 240.0 millones de suscriptores.

Gran parte de su éxito reside en que ofrece como un beneficio adicional al paquete de suscripción de Amazon Prime, que incluye ventajas como el envío gratuito y otros servicios.

Su catálogo es reconocido por su gran diversidad, desde producciones originales aclamadas como The Marvelous Mrs. Maisel y Fallout, hasta la adquisición de películas de estudio y una biblioteca de más de 18.000 títulos (aunque algunos son de alquiler o compra), lo que complementa su propuesta de valor.

Disney+ y la fuerza de las franquicias

En la tercera posición se encuentra Disney+, con 127.8 millones de suscriptores. Su atractivo principal radica en su vasto y poderoso catálogo de franquicias: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Este contenido resulta especialmente fuerte para el segmento familiar y los fanáticos de la ciencia ficción y los superhéroes.

La plataforma consolidó su posición con series originales de éxito como The Mandalorian y Loki, aprovechando la nostalgia de los clásicos y la expectación de los nuevos lanzamientos del Universo Cinematográfico de Marvel y Star Wars.

En varios mercados, su estrategia se reforzó mediante la integración con el contenido de Hulu y ESPN+ en paquetes combinados.

La lucha por el contenido premium y la experiencia

Otras plataformas clave completan el top ten de suscriptores. HBO Max (actualmente Max) con 125.7 millones de suscriptores destaca por su contenido de alta calidad y prestigio, incluyendo títulos icónicos de Warner Bros. y HBO.

Plataformas chinas como Tencent Video con 117.0 M e iQIYI con 100.0 M demuestran el peso del mercado asiático. Paramount+ consolidó 77.7 M gracias a su contenido deportivo y las marcas de ViacomCBS como MTV y Nickelodeon.

En la actualidad, la competencia se centra en la calidad de la experiencia del usuario, con una tendencia al alza de los planes con publicidad como alternativa económica.

