Estudio revela quiénes son los hombres mejor dotados: viven en este país

La curiosidad sobre las variaciones físicas entre poblaciones humanas no se limita a la estatura o el color de la piel; el tamaño del pene erecto ha sido, a menudo, tema de fascinación, mito y estudio.

Un análisis reciente, basado en datos de la revista Personality and Individual Differences, trazó un mapa global de estas dimensiones, revelando contrastes notables que desafían percepciones comunes.

Este informe desglosa las medidas promedio del pene erecto en centímetros en diversas naciones, organizándolas en categorías que van desde las dimensiones más grandes hasta las más modestas.

¿Cuál es país con los hombres más dotados?

El estudio corona a Ecuador con la media más alta del mundo, registrando unos impresionantes 17.59 cm.

Le sigue de cerca la República del Congo, con 17.33 cm, y Nigeria, con 17.0 cm, confirmando una fuerte presencia de países africanos y latinoamericanos.

El listado de las naciones con las medidas más grandes también incluye a Venezuela (16.93 cm), Colombia (16.75 cm) y Sudán (16.65 cm), consolidando la primacía de estas regiones.

Otros países con un promedio superior a los 15 cm son Jamaica (16.3 cm), Cuba (15.87 cm), Brasil (15.7 cm), Zimbabue (15.68 cm), Países Bajos (15.6 cm), Paraguay (15.53 cm), Líbano (15.52 cm) y Dinamarca (15.07 cm).

La franja intermedia: De Kenia a México

Un segundo grupo de países con promedios ligeramente por debajo del segmento superior, pero todavía considerablemente altos.

Kenia lidera esta sección con 14.98 cm, seguida de cerca por naciones como Bolivia (14.7 cm), la República Dominicana (14.69 cm) y Bulgaria (14.66 cm).

En este rango también se encuentran potencias occidentales y otras naciones de diversos continentes: Chile (14.59 cm), Francia (14.5 cm), Alemania (14.48 cm), Australia (14.4 cm), Reino Unido (14.3 cm), y países latinoamericanos como Panamá (14.19 cm) y México (14.09 cm), mostrando una distribución más heterogénea.

El Grupo Mediano: Europa, Norteamérica y más allá

El siguiente segmento agrupa a países con dimensiones entre aproximadamente 13.0 cm y 14.0 cm. En esta categoría figuran Sudáfrica (13.99 cm) y Canadá (13.92 cm), así como diversas naciones europeas: Georgia (13.87 cm), Portugal (13.84 cm) y Bélgica (13.84 cm).

América Central y del Sur están representadas aquí por Costa Rica (13.81 cm), Perú (13.77 cm) y Argentina (13.58 cm). Es una zona de gran diversidad geográfica, incluyendo a Egipto (13.85 cm), Finlandia (13.59 cm) y Uruguay (13.37 cm), lo que sugiere que las influencias geográficas comienzan a diluirse en esta categoría media.

Los promedios inferiores: extremo Oriente

Finalmente, los datos revelan una concentración de los promedios más bajos en el Extremo Oriente y ciertas naciones de Oriente Medio.

El listado de los países con las dimensiones más pequeñas incluye a Nepal (9.98 cm), Corea del Norte (9.6 cm) y Tailandia (9.43 cm), este último con la medida más baja registrada.

Un grupo de naciones, incluidas Corea del Sur (10.8 cm), Filipinas (10.85 cm) e Indonesia (10.37 cm), también se encuentra en la parte inferior de la escala. Además, países como Irán (11.58 cm), Pakistán (11.4 cm), Japón (11.3 cm), y, curiosamente, Estados Unidos (12.85 cm) e Italia (12.5 cm), se ubican en el segmento de promedios considerados menores.

