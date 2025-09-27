El trono de la pantalla: El Streaming supera a las salas de cine para los estrenos

Suscríbete a nuestros canales

Un cambio de hábito acelerado por la pandemia y motivado por el costo y la conveniencia, ha hecho que los estadounidenses eligen cada vez más la comodidad del hogar.

La mayoría opta por la comodidad de su sala de estar para ver películas recién estrenadas en lugar de ir a las salas de cine.

Así lo revela una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press(NORC).

Las Cifras Clave

La encuesta publicada el 25 de septiembre de 2025, ilustra el cambio en los hábitos de consumo cinematográfico:

​Aproximadamente tres cuartas partes de los adultos en EE. UU. (un 75%) vieron una película de reciente estreno en plataformas de streaming en lugar de en el cine, al menos una vez en el último año.

​De este grupo, cerca del 30% lo hizo por streaming al menos una vez al mes. Mientras que solo alrededor de dos tercios de los estadounidenses asistieron a ver una película de estreno reciente en el cine en el último año.

Únicamente el 16% de los encuestados afirmó ir al cine al menos una vez al mes.

Costo y conveniencia

​Detrás de esta preferencia se encuentran dos motivadores principales:

Sherry Jenkins de 69 años es suscriptora de múltiples servicios como Netflix, Hulu, Paramount+, entre otros, comenta "Es mucho más conveniente, puedo ver lo que quiera, solo tengo que esperar un mes o dos, porque suelen llegar al streaming bastante rápido".

"Mi televisor es de 75 pulgadas y estoy cómoda, estoy en casa".

El factor económico es crucial. Maryneal Jones, de 91 años, confiesa que aunque le gusta ir al cine el precio es un impedimento.

"Hay películas que me gustaría ver, pero me digo a mí misma, esperaré hasta que las pongan en televisión o visitaré a un amigo que tenga esas aplicaciones", dijo.

​El precio promedio de una entrada ha seguido en aumento, llegando a costar $ 13.17, según la firma de datos EntTelligence.

