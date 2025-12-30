¡Ranking final! Las series que dominaron el streaming este 2025: revelan cifras récords de audiencia

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 ha sido un año histórico para el mundo del entretenimiento, con las plataformas de streaming compitiendo más fuerte que nunca.

Según datos recientes de consultoras internacionales como Nielsen y portales de seguimiento como FlixPatrol, este año se caracterizó por el regreso de grandes historias y el éxito inesperado de producciones que nadie veía venir.

No solo las nuevas temporadas de series famosas dominaron las pantallas, sino que también los clásicos infantiles y los dramas médicos de larga duración siguen siendo los favoritos de las familias.

Netflix: entre juegos mortales y dramas inglesas

En Netflix, el líder indiscutible fue la tercera temporada de "El Juego del Calamar". Según reportes de la plataforma, la serie alcanzó más de 15.000 millones de minutos vistos en la primera mitad del año.

La trama continuó la historia de supervivencia y crítica social que atrapó al mundo en 2021, logrando que millones de personas volvieran a sintonizar para ver quién ganaría el nuevo torneo.

Sin embargo, la gran sorpresa fue "Adolescencia" (Adolescence), una miniserie británica de drama psicológico que se convirtió en un fenómeno viral. Con cerca de 19 millones de espectadores, esta producción destacó por su historia intensa sobre los problemas de la juventud actual.

También brillaron la segunda temporada de "Merlina" y la quinta temporada de "Stranger Things", que cerró con cifras récord de audiencia global.

HBO Max: terror y videojuegos

Para los usuarios de HBO Max, el año estuvo marcado por dos grandes títulos. El primero fue "The Last of Us: Temporada 2", que promedió casi 37 millones de espectadores por episodio a nivel mundial (según datos de Warner Bros. Discovery).

Esta entrega adaptó la segunda parte del famoso videojuego, enfocándose en la cruda venganza de Ellie en un mundo post-apocalíptico.

El otro gran éxito fue "IT: Welcome to Derry", una serie que sirve como precuela de las películas de "IT". Esta producción de terror se mantuvo en el puesto número uno de las listas de lo más visto durante varias semanas, atrayendo a los fans de Stephen King con una historia oscura sobre el origen del payaso Pennywise en el pueblo de Derry.

Amazon Prime Video: acción y nostalgia

En Amazon Prime Video, la serie que dominó el 2025 fue la tercera temporada de "Reacher".

Este drama de acción rompió los récords de la plataforma, superando incluso a grandes producciones previas como "Fallout". La serie trata sobre un exinvestigador militar que viaja por Estados Unidos resolviendo crímenes con su fuerza bruta y gran inteligencia; su éxito se debe a que es una historia directa y cargada de adrenalina.

Por otro lado, la serie animada "The Mighty Nein", basada en el universo de Dungeons & Dragons, capturó a la audiencia más joven y a los amantes de la fantasía, consolidándose como uno de los pilares de la plataforma este año junto a clásicos que nunca mueren, como "Yo soy Betty, la fea", que sigue entre lo más visto en Latinoamérica.

Disney+: el poder de la familia

Aunque Disney+ es la casa de Marvel y Star Wars, sus series más vistas en 2025 volvieron a ser los clásicos de siempre.

Según el sitio especializado What's On Disney Plus, "Bluey" se llevó el primer lugar absoluto con más de 25.000 millones de minutos reproducidos. Esta serie infantil sobre una perrita y su familia es la favorita tanto de niños como de adultos por sus lecciones de vida sencillas.

En el segundo puesto se ubicó el drama médico "Grey's Anatomy", que a pesar de tener décadas al aire, acumuló más de 22.000 millones de minutos vistos este año.

En cuanto a estrenos nuevos, "Percy Jackson y los Dioses del Olimpo" y las nuevas historias de Star Wars como "Andor" fueron los títulos que más conversación generaron en redes sociales.

