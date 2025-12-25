¡En video! Perrito callejero entra a un centro comercial y sale con un inesperado regalo esta Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Un tierno suceso en la ciudad de Mérida, Yucatán, conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

Un perro en situación de calle decidió entrar a la tienda Miniso ubicada en la plaza comercial Las Américas, atraído por los coloridos estantes.

Sin embargo, lo que comenzó como una simple travesura terminó en un acto de solidaridad de parte de la comunidad yucateca.

Regalo de navidad para un tierno amigo

El canino, que paseaba tranquilamente por los pasillos del centro comercial, eligió un peluche y lo tomó con su hocico ante la mirada de los presentes.

Aunque en estos casos el personal suele retirar el objeto, la reacción de los clientes fue completamente distinta: en lugar de permitir que se lo quitaran, se organizaron rápidamente para pagar el juguete y que el animal pudiera conservarlo.

Compra colectiva llena de amor

Al ver que el perrito no soltaba su nuevo tesoro, los clientes que se encontraban en el establecimiento comenzaron a ponerse de acuerdo.

En cuestión de minutos, reunieron el dinero necesario para cubrir el costo del peluche. Los testigos aseguran que la intención era evitar que el personal sacara al animal sin su regalo, logrando que el "robo" más tierno del día se convirtiera en una donación oficial.

Final feliz para el "nuevo cliente"

Una vez que el pago fue procesado en la caja, el perrito pudo salir de la tienda con el juguete en su poder. El video capturado por los presentes muestra al animal moviendo la cola con gran entusiasmo y mostrando una evidente alegría al sentir que el peluche ya era suyo.

La escena se volvió viral rápidamente, acumulando miles de comentarios que aplauden la empatía de las personas que se encontraban en la plaza ese día.

El impacto en las redes

Este hecho sirvió para que muchos internautas resalten la importancia de tratar con dignidad a los animales callejeros.

El video la satisfacción del perro al caminar por los pasillos de la plaza con su nueva adquisición. Gracias a este gesto, lo que pudo ser un momento de tensión terminó siendo una historia que refuerza el espíritu solidario de Mérida.

