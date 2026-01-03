Fallas eléctricas en Los Teques: Alcalde Fraija explica las razones

Suscríbete a nuestros canales

Desde el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Los Teques, estado Miranda, se han registrado fallas en el servicio eléctrico.

El alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, explicó este viernes cuáles son las causas de estas fallas a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

¿Por qué hay fallas eléctricas desde el 31 de diciembre en Los Teques?

De acuerdo con la información difundida por el alcalde Fraija, "la causa fue una falla a nivel subterráneo de importante magnitud", lo que hizó difícil precisarla.

Asimismo, señaló que "se ha venido restableciendo el servicio gradualmente", tras la labor de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional de la entidad.

Corpoelec atiende falla eléctrica

Adicionalmente, Fraija señaló que "quedan aún los trabajos que se están desarrollando en este momento para restituir el servicio en la urbanización Los Nuevos Teques".

En este sentido, informó que "en el transcurso de la tarde deberían ya culminarse los trabajos de manera exitosa". Agrega que "a pesar de lo complejo de las fechas, el equipo de la corporación no ha dejado de trabajar".

