Caracas: paso restringido en la Av. Urdaneta desde este 2 de enero

Las autoridades de Caracas anunciaron la restricción del paso vehicular en la avenida Urdaneta a partir de hoy viernes 2 de enero de 2026.

La medida se extenderá hasta el martes 6 de enero, debido a la realización de diversas actividades culturales, recreativas y deportivas previstas para el inicio del nuevo año.

El cierre responde a una agenda organizada por el Gobierno de Caracas y la Alcaldía del municipio Bolivariano Libertador, que contempla eventos gratuitos dirigidos a la ciudadanía. Según la información oficial, estas actividades buscan promover espacios de encuentro, convivencia y participación comunitaria durante el primer fin de semana del año 2026.

Inicio de la programación el 2 de enero

La programación comienza hoy 2 de enero con la denominada Gran Carruchada por la Reconciliación y la Paz. Este evento se realizará en la avenida Urdaneta a partir de las 2:00 de la tarde, lo que implicará restricciones al tránsito vehicular en ese horario.

Para este primer día, se espera la participación de familias y ciudadanos que asistirán de forma gratuita a la actividad.

Actividades deportivas del 3 de enero

El sábado 3 de enero la agenda continuará con actividades deportivas que ocuparán gran parte de la avenida Urdaneta. Entre ellas destacan la tradicional Carruchada y la Maratón 12K 2026, programadas en horarios matutinos y vespertinos, lo que mantendrá restringido el paso vehicular durante varias horas.

Eventos culturales y recreativos

El domingo 4 de enero se llevará a cabo el desfile de bandas show en la avenida Urdaneta, a partir de la 1:00 de la tarde. Esta actividad cultural reunirá a agrupaciones musicales y requerirá el cierre de la vía para permitir el desplazamiento de los participantes y asistentes.

Posteriormente, el lunes 5 de enero está prevista una rodada ciclística que iniciará a las 8:00 de la mañana.

Cierre con la bajada de los Reyes Magos

La programación culminará el lunes 6 de enero con la tradicional bajada de los Reyes Magos hacia la plaza Bolívar, a partir de las 3:00 de la tarde.

