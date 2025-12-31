Pozón del Saladillo: conozca las agrupaciones que se presentarán este 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Pozón del Saladillo será nuevamente el punto de encuentro para los zulianos que desean recibir el Año Nuevo en un ambiente cultural y familiar.

Este 31 de diciembre, desde las 3:00 de la tarde, el emblemático espacio de Maracaibo albergará una jornada musical especial que busca reunir a la comunidad para cerrar el año con tradiciones y talento regional.

La actividad, denominada Reencuentro Zuliano, tiene como objetivo principal resaltar la identidad cultural del estado Zulia a través de la música. Durante la tarde y parte de la noche, el público podrá disfrutar de diversas presentaciones en vivo, con un repertorio pensado para compartir entre amigos y familiares en un entorno seguro.

Artistas y agrupaciones confirmadas para el Pozón

El evento contará con la participación de destacados exponentes de la música zuliana y tropical. Entre los artistas y grupos que subirán al escenario se encuentran:

Enio y José Ignacio

Sundín Galué

Delfín

EliezerMusic

Carlos Humberto

Súper Combo Los Tropicales

Carángano

Zulianos Somos

Cada presentación aportará un estilo diferente, lo que garantiza variedad musical durante toda la jornada.

Los organizadores informaron que quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir el evento a través de plataformas digitales. La transmisión en vivo estará disponible en el canal de YouTube del Pozón del Saladillo, además de la señal radial de Tu FM 90.9, accesible también mediante su aplicación móvil.

Normas de seguridad y control

Con el propósito de mantener el orden y el buen comportamiento, se establecieron una serie de normas para el ingreso al lugar. Entre las principales medidas destacan:

Prohibido el acceso con botellas de vidrio

No se permitirá la presencia de vendedores ambulantes

Se autoriza el ingreso de cavas con capacidad máxima de 18 litros

Estas disposiciones buscan resguardar la seguridad de todos los asistentes.

Visita nuestra sección de Comunidad.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube