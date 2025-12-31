El ritual de la esperanza: estas son las 12 tradiciones que se hacen el 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas de finalizar el 2025, la compra de uvas, lentejas y ropa interior amarilla encabeza la lista de prioridades de los ciudadanos, quienes ven en estos rituales una herramienta para atraer la buena fortuna en el 2026.

Las tradiciones de Fin de Año en Venezuela no constituyen simples supersticiones.

Representan una manifestación cultural profunda que une a las familias en un objetivo común: decretar un ciclo de abundancia, salud y reencuentro.

La venta de uvas nacionales e importadas mantiene un ritmo frenético, pues nadie desea quedarse sin las doce piezas que marcan los deseos de cada mes del año entrante.

Movimiento y tradiciones

Uno de los momentos más pintorescos y energéticos de la medianoche caraqueña ocurre cuando los vecinos salen a las calles con sus maletas en mano.

La tradición dicta que, tras el abrazo de "Feliz Año", la persona debe dar una vuelta a la manzana o caminar un tramo de la calle cargando su equipaje.

Este acto simboliza la apertura de caminos y la garantía de que el año venidero traerá viajes, mudanzas positivas.

Las personas que lo hacen indican que mientras más lejos se camine, más lejos viajarás. Muchos incorporan a sus maletas objetos como su pasaporte, cámaras o dinero para "especificar" al universo el tipo de aventura que desean emprender.

La estabilidad financiera es una petición constante en el corazón del venezolano, y los rituales de medianoche reflejan esta necesidad.

Además de comer las lentejas, muchas personas acostumbran a recibir el año con un billete de alta denominación en la mano o dentro del zapato derecho.

La creencia popular sostiene que el contacto físico con el dinero en el momento exacto del cambio de año asegura el flujo de efectivo.

Otras creencias son:

Lentejas crudas en las esquinas o en la billetera para llamar al dinero.

Las familias realizan una limpieza exhaustiva de sus viviendas el 31 por la mañana.

Mantener todas las luces de la casa encendidas durante la cena y las campanadas simboliza la claridad para los proyectos por venir.

El ritual de las uvas constituye el momento de mayor introspección y rapidez de la noche, pues se hace con cada campanada.

Esta es de las tradiciones más respetadas en Venezuela, si no se hace con uvas también se puede hacer con mandarinas, maní, frutos secos e incluso gomitas o gotas de chocolate.

Los deseos suelen seguir un patrón: los primeros tres se dedican a la salud y la familia; los siguientes tres a la prosperidad y el trabajo, y los seis restantes a metas personales, paz nacional y bienestar para los amigos.

El vaso de agua y el olvido de lo negativo

Al sonar las doce, la persona lanza un vaso lleno de agua hacia la calle o el patio, simbolizando que las lágrimas, las penas y los infortunios del año que termina se van con ese líquido.

Este rito de purificación busca limpiar el camino emocional de los integrantes de la familia, permitiendo que el 2026 inicie con una "pizarra limpia" y sin rencores acumulados.

Este acto de soltar lo negativo se complementa con la redacción de listas de cosas que se desean eliminar de la vida personal, las cuales se queman en un recipiente seguro antes de la medianoche.

Al final, las tradiciones del 31 de diciembre en Caracas demuestran que el ciudadano venezolano posee una fe inquebrantable y una voluntad de acero para seguir construyendo su destino con optimismo.

