Cronograma de agua: conoce las zonas de Baruta que recibirán suministro este 27 y 28 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Baruta, a través de información suministrada por Hidrocapital, dio a conocer el cronograma operativo para la apertura del servicio de agua potable durante este fin de semana del 27 y 28 de diciembre.

A través de sus redes sociales, compartieron la distribución del vital líquido para la localidad.

Cronograma de agua: conoce las zonas de Baruta que recibirán suministro

Con el objetivo de garantizar el suministro en los días finales del año, se han detallado las zonas que contarán con el servicio, permitiendo a los residentes de más de 40 sectores tomar las previsiones necesarias.

El alcalde Darwin González informó que las condiciones operativas permitirán el abastecimiento distribuido en dos bloques principales:

Sábado 27 de diciembre: Sectores priorizados

Sectores residenciales: La Bonita, Las Esmeraldas, Escampadero, Lomas de La Trinidad, Terrazas y Lomas del Club Hípico.

Zonas populares y calles: El Rosario, Las Palmas, Garibaldi, Calle Sucre, Bolívar Sur, Maisanta, La Pedrera, El Relleno y Los Mangos.

Partes bajas: Los Samanes y Guaicay (partes bajas).

Otras zonas: Sorocaima, El Pozo, La Cancha, La Capilla A y B, Araguaney, Tito Salas, y La Esperanza (alta y baja).

Domingo 28 de diciembre: Continuidad del suministro

El plan de abastecimiento se extenderá el domingo a los siguientes sectores:

Urbanizaciones: Terrazas de Santa Inés, Las Minitas, La Naya y el Conjunto Residencial El Naranjal.

Instituciones y calles: Colegio Americano, Calle Victoria, Federación, Bolívar Norte, Miranda y Los Manguitos.

Partes altas: Los Samanes y Guaicay (partes altas).

Otras zonas: Polifibra, Quebrada Seca y la calle principal de Anacoco

Visita nuestra sección de Comunidad.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube