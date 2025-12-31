El manual de lo prohibido: caraqueños deben evitar deudas, llantos y limpiezas este 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Las tradiciones de Nochevieja imponen restricciones estrictas sobre el comportamiento y las finanzas.

Expertos en cultura popular advierten que "sacar la basura" o "prestar dinero" durante las últimas horas del año corta el flujo de prosperidad para el 2026.

El cierre del 2025 moviliza a los ciudadanos de Caracas no solo a ejecutar rituales de atracción, sino también a cumplir con una lista de prohibiciones ancestrales que buscan proteger la abundancia del hogar.

La creencia popular sostiene que el último día del año actúa como un "espejo" del futuro; por lo tanto, cualquier gesto de carencia o conflicto se multiplicará durante los próximos doce meses.

Cero basura y nada de ropa vieja

Una de las prohibiciones más respetadas por los caraqueños es la de no sacar la basura a la calle después de que caiga el sol el 31 de diciembre.

La creencia indica que quien saque la basura está desechando las bendiciones que el universo destinó para su familia.

De igual manera, la costumbre prohíbe terminantemente recibir el Año Nuevo con ropa rota, manchada o que simbolice "descuido".

Incluso si la persona no cuenta con una "pinta" completa de marca, el tabú exige que al menos una prenda sea nueva y que el resto de la vestimenta esté impecable.

Una de las acciones prohibidas es dejar la despensa vacía o los recipientes de comida a medio llenar, pues la prosperidad se aleja de los hogares al momento de la llegada del año nuevo.

El silencio absoluto durante la transición de año se percibe como una señal de estancamiento. Por esta razón, el caraqueño utiliza música o fuegos artificiales.

Usar vajilla astillada o vasos quebrados durante la cena es un tabú absoluto. Se considera que atrae la fragmentación de los proyectos y las relaciones familiares.

Finalmente, quedarse dormido antes de la medianoche es uno de los tabúes más evitados, especialmente por los adultos de la casa. Por eso se recomienda descansar antes de recibir el año nuevo.

La vigilia compartida fortalece el vínculo familiar y asegura que todos los miembros reciban la "primera luz" del 2026 en estado de alerta.

