Espíritu de la Navidad: ¿Qué piden las personas como deseo para el 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela siempre destaca por su calidez y el valor que se le otorga a la compañía, pero este 2025 el sentimiento de reunificación familiar domina cada rincón del país.

Navidad no solo es una época de regalos, celebración y fiesta, sino que también es un espacio para distintas tradiciones y costumbres que tienen lugar en distintas partes del mundo.

La espiritualidad también cobra un protagonismo renovado durante este diciembre. En las plazas y templos, los caraqueños expresan que su mayor petición es la paz espiritual y la armonía dentro de los hogares.

Tras un año de arduo trabajo, la gente busca en estas festividades un refugio emocional que les permita recargar energías para el ciclo que comienza.

Tradiciones

Los ciudadanos piden que el nuevo año facilite los encuentros presenciales.

Permitiendo que las tradiciones como la elaboración de las hallacas o el intercambio de regalos se realicen con todos los miembros de la familia.

En la avenida El Cuartel, algunos vecinos de la comunidad harán reuniones fuera de sus casas con el incentivo de las personas que están solas y así no pasen estas fechas solos.

El cumplimiento de los rituales navideños funciona como un vehículo para expresar los deseos de bienestar.

Desde colocar la estrella en el árbol hasta caminar la manzana con maletas en mano para atraer viajes. Esto representa la esencia de lo que son: gente alegre, hospitalaria y profundamente unida a sus raíces.

Muchas familias mantienen la costumbre de escribir cartas con sus deseos y colocarlas cerca del Niño Jesús, enfocándose en la protección del hogar.

Los jóvenes, en particular, piden sabiduría y enfoque para culminar sus estudios y aportar positivamente a su comunidad y hogar.

La gratitud siempre está presente en cada carta, así como el reconocimiento, los logros alcanzados y los obstáculos cruzados.

La búsqueda de la tranquilidad

La búsqueda de un equilibrio emocional y mental es una tendencia creciente en las peticiones de este año. Esta búsqueda de tranquilidad se extiende al deseo de convivencia ciudadana.

Los venezolanos expresan el deseo de vivir con menos estrés y con mayor capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

La aspiración es construir un entorno donde la cortesía y la solidaridad sean los valores que rijan el día a día, haciendo que la "Navidad eterna" se convierta en una realidad durante todo el calendario.

Existe una creencia profunda en que la perseverancia y el buen corazón abrirán puertas que antes parecían cerradas.

El deseo de "brillar" y de que a todos les vaya bien es lo que define la despedida de este año. Al cierre de este 2025, el sentimiento general es de una esperanza vibrante.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube