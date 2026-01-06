Proyecto de Amazon en intersección suburbana genera preocupación: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un proyecto de desarrollo de Amazon en una de las intersecciones de Orland Park más concurridas está generando preguntas entre los residentes acerca del tráfico, los camiones y el tamaño del proyecto.

Líderes de la aldea explicaron que el proyecto se trata de una tienda minorista de Amazon de un piso, en un lugar que estuvo vacante por mucho tiempo en la 159th Street y LaGrange Road, que fue un restaurante; no se trata de un centro de distribución masivo.

“Esto es comercio minorista, no un almacén. Es comparable a un gran hipermercado, como un Costco o un Walmart, no a un centro de distribución de varias plantas”, dijo el alcalde de Orland Park, Jim Dodge.

De acuerdo con los documentos de planificación municipal, la propuesta incluye un edificio comercial de 228.660 pies cuadrados, con más de 800 plazas de estacionamiento, aparcamiento para bicicletas y un futuro desarrollo de terrenos aledaños.

Preocupaciones sobre el tráfico y los camiones

Algunos residentes expresaron su preocupación en línea por el posible aumento del tráfico de camiones y congestión en una intersección que ya es muy transitada. Al respecto, las autoridades municipales reconocen que en la zona el tráfico es un problema importante y que ya están planificando las mejoras.

El desarrollo incluye un estudio de impacto vial, propuestas de cambio en la vía, nuevos carriles de giro, u nuevo semáforo vinculado a la ampliación de la avenida Ravinia.

Funcionarios del Departamento de Transporte de Illinois participarán en la revisión de los accesos y el flujo vehicular.

Dodge manifestó que gran parte de la preocupación surge de la confusión sobre qué tipo de instalación de Amazon se propone.

“(…) Es una tienda minorista con horarios de entrega normales, no cientos de camiones entrando y saliendo las 24 horas del día”, dijo Dodge.

Beneficios económicos del proyecto para la comunidad

Según los líderes de la aldea, el proyecto podría atraer grandes beneficios económicos, como mayores ingresos por impuestos a la propiedad, dólares por impuestos a las ventas que beneficiarían a las escuelas, seguridad pública y los servicios locales. “Eso beneficia a la comunidad”, dijo Dodge.

La propuesta debe presentarse ante la Comisión de Planificación de Orland Park, para su aprobación en varias etapas. Una vez aprobado, requerirá la autorización final de la Junta Municipal antes de comenzar la construcción, lo que podría extenderse más allá del 2026.

